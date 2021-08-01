مشاركون بحفل توقيع «جراح الروح» يشيدون بالرواية: ترصد صراع تيارات الإسلام السياسي بدقة (صور)

أشاد مشاركون في حفل توقيع ومناقشة رواية «جراح الروح.. حكاية الأبناء» للكاتب والإعلامي محمود الورواري بالرواية وما تحتويه من رصد غني ودقيق لصراع صراع تيارات الإسلام السياسي، وذلك خلال الندوة التي نظمها «بيت الحكمة» بمبنى القنصلية الفرنسية بمنطقة «وسط البلد»، بحضور نخبة من الكتاب والنقاد والشخصيات العامة، من بينهم الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور حسين حمودة الناقد الأدبي، والفنان سامح الصريطي وآخرون.

حسين حمودة: الرواية تصل بين جيلي الآباء والأبناء.. ومناسبة للسينما أو الدراما

وفي إشادة بالعمل الأدبي، قال الناقد الأدبي حسين حمودة، أنَّ الرواية تمثل وحدة قائمة بذاتها رغم أنَّ لها جزء سابق، مشيرًا إلى أنَّ العنوان يحيل إلى عدد لا نهائي من التنويعات تتصل بمنظورات متعددة، منوها إلى أنَّها تصل بين جيلي الآباء والأبناء، وإن كانت تتوقف عند الأبناء والتجارب التي أدت بهم إلى ما هم عليه، لافتًا إلى أنَّها تحرص على وجود نهايات واضحة، وهو ما يجعلها مناسبة للتحويل إلى السينما أو الدراما حسب قوله.

وعن حدود عالم الرواية، أوضح «حمودة»، أنَّه العمل يتحرك في حدود زمنية بين 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، منوها إلى أنَّ هناك انتقالات بين عوالم مختلفة، من خلال إشارات مرتبطة بتواريخ ميلاد الشخصيات وتجاربهم الحياتية المتنوعة، منوهًا إلى تنوع التيمات الأساسية الواردة في الرواية المكونة من 13 فصلًا، وذكر منها «تيمة التوزع»، والتغير الذي يطرأ مثلًا على الأماكن مثل حي الحلمية، وتجارب الحياة.

محمود الضبع: سردية الرواية غنية ومُشيّدة على قيمة التعدد

واختتم «حمودة» كلمته قائلاً إنَّ سردية الرواية غنية ومشيدة على قيمة روائية كبرى وهي التعدد، كما أنَّ هناك صوت جماعي، وإحالات ثقافية متعددة مثل عبارات للشاعر الكبير محمود درويش، وعبارات أمل دنقل وزوربا اليوناني بخلاف كلمات القرآن الكريم وغيرها.

وعما ترصده الروية، أشار الدكتور محمود الضبع رئيس دار الكتب والوثائق القومية الأسبق، إلى أنَّها تقدم سيرة للحياة الاجتماعية، وهي مكتوبة بتنقية السيناريو، لافتًا إلى أنَّ المؤلف استفاد من عمله الإعلامي ودرايته بحركة الكاميرا، والتصوير بطريقة البانوراما، مشيرًا إلى أنَّ «الورواري» وبحكم عمله الإعلامي تمكّن في الرواية من رصد صراع تيارات الإسلام السياسي وبدقة شديدة.

مجدي أحمد علي يثني على «الورواري»: إعلامي مهموم بالقضايا الجادة في وطنه

بدوره، أثنى المخرج مجدي أحمد علي، على كتابات محمود الورواري، ووصفه بـ«الإعلامي المهموم بالقضايا الجادة في وطنه»، وعن سبب عدم تقديم الأعمال الروائية في السينما، أوضح أنَّ أغلب المتصدرين للمشهد في السينما والدراما بلا رؤية وبلا أي درجة من المهنية، متابعًا: «نحن نعيش عصر ازدهار الرواية، لكننا في أزمة فنية، وكبار صناع الدراما قاعدين في البيت».

محمد رياض: حينما ألتقي الورواي أحب الاستماع له والاستفادة من حديثه

كما أثنى الفنان محمد رياض على «الورواري»، قائلًا: «أنا لما اتقابل مع محمود بحب أسمع منه، واستفيد من كل كلامه»، مضيفًا: «فيما يخص تحويل الأدب للدراما فللأسف الأجيال الحالية لديها حسابات مادية ولن تجد ممثل يرغب في تقديم عمل مسرحي لأنّه بيفكر قبلها هاخد كام».

وفي نهاية المناقشة، قدم الإعلامي محمود الورواري تعقيبًا مختصرًا وتوجه بالشكر لجميع المشاركين في المناقشة وضيوف الندوة .

محمود الورواري كاتب وروائي وإعلامي، صدَر له العديد من الكتب، منها روايات «حالة سقوط، اجتياح، واختزال فى المسافة والسفر»، فضلًا عن مسرحية «الخفافيش»، ومسرحية «وجع الأمكنة»، كما قدم برامج مختلفة على عدد من الفضائيات، وقدم كتابًا بعنوان «سلفيو مصر»، الذي صدَر عام 2019 عن الدار المصرية اللبنانية، وتناول فيه، تاريخ الحركة السلفية في مصر منذ نشأتها عام 1850، وحتى وقتنا الراهن، عارضًا الفكر السلفي، وكيف توغل في العقول المصرية وكيف انتشر، حيث ركز الكتاب على فترة السبعينيات من القرن الماضي، كونها الفترة التي تمخضت عن مجموعة من التيارات.