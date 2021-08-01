7 موانع تحرمك من الحصول على شقة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» بعض الموانع التي يمكن أن تحرمك من الحصول على شقة ضمن الطرح الجديد للإسكان «سكن لكل المصريين2» وهي على النحو التالي:

فئات محرومة من شقق سكن لكل المصريين 2

1. أن يكون من حاملي الجنسيات الأخرى غير المصرية.

2. من يقل سنه عن 21 عامًا ويزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3. أن يكون أعزب، ويتخطى دخله الشهري 4500 جنيه، أو متزوج ويتخطى دخله الشهري 6000 جنيه للأسرة «بالنسبة لفئة محدودي الدخل» أو يتخطى دخل الأعزب 10 آلاف جنيه أو يتخطى المتزوج دخله 14 ألف جنيه شهريًا «بالنسبة لفئة متوسطي الدخل».

4. أن يكون حاصلًا على وحدة من الدولة مدعومة سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير.

5. أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها إقامة أو عملًا.

6. أن يكون مالكا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي.

7. أن يكون سبق الاستفادة للمُتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر).

وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أشارت إلى أنّه سيتم نشر إعلانين لطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء (سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا) بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم الحجز اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق من هنـــــــــا.