لمتوسطي الدخل.. تعرف على أماكن الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الإعلان الثاني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فئة متوسطي الدخل، عن المدن الجديدة المطروح بها وحدات الطرح الجديد، وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وترصد«الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الإعلان الثاني للإسكان الاجتماعى، والمدن المطروح بها شقق متوسطي الدخل، وفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

تفاصيل الإعلان الثانى للإسكان الاجتماعي

- خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط.

- يتضمن وحدات كاملة التشطيب.

- تضم الوحدة السكنية (3 غرف وصالة).

- يجرى تسليمها خلال 36 شهرًا.

- يجرى طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة- البداري، وبورفؤاد).

- تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2.

- يتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه.

- يجرى سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنويًا.

- يجرى شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه، بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا، 168 ألف جنيه سنويًا للأسرة، بما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا.

ويبلغ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.

ويشترط للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.