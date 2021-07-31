وزير خارجية الجزائر: ما يحدث في تونس شأن داخلي.. ونتضامن مع شعبها

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن ما يحدث في تونس الشقيقة شأن داخلي، فالجزائر تحترم سيادة تونس وتتضامن مع شعبها الشقيق: «نجري اتصالات مع قياداتها، ولدينا القناعة بأن الشعب التونسي قادر على تجاوز هذه الفترة من حياته المؤسساتية».

وأضاف «لعمامرة»، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالسفير سامح شكري وزير الخارجية في قصر التحرير، أن الشعب التونسي قادر على اتخاذ أي قرار مناسب وأي إجراء من شأنه وضع مسيرة تونس السياسية والمؤسساتية على السكة الصحيحة، ليتسنى للبلد الشقيق مواصلة عطائه للمنطقة وجميع القضايا التي نجد أنفسنا فيها في خندق واحد مع تونس، ونعمل من أجل تحقيق نفس الأهداف مبنية على نفس المبادئ.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، على أن يُشرف بنفسه على كلّ اجتماعات المجالس الوزارية، ورفع الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العمومية لمتابعة كلّ الذين تتعلّق بهم قضايا وشبهات فساد، وذلك بعد احتجاجات واسعة ضد حركة النهضة الإخوانية.