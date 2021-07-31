سفير واشنطن لدى تونس: سنواصل دعم الشعب التونسي وهدفنا إنقاذ الأرواح

تلقت تونس، أمس الجمعة، مليون جرعة من لقاح «موديرنا» الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تبرعت بها الولايات المتحدة، وقال السفير الأمريكي لدى تونس، دونالد بلوم في بيان إن واشنطن ستواصل دعم الشعب التونسي خلال هذه الأزمة الصحية.

وأضاف بلوم: «هدفنا هو إنقاذ الأرواح وتوفير أكبر عدد ممكن من اللقاحات الآمنة والفعالة لأكبر عدد ممكن من التونسيين»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وسجلت البلاد البالغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة، واحداً من أسوأ معدلات الوفيات الرسمية في العالم بالفيروس، مع بلوغ الحصيلة الإجمالية 19 ألف وفاة.

تونس تواجه وضعاً حرجا..وتبرعات باللقاحات من جميع أنحاء العالم

وتواجه تونس وضعاً حرجاً إذ إنها عاجزة عن وقف موجة جديدة من الإصابات، وتفتقر مستشفياتها إلى الأوكسجين، وتتدفق منذ أسابيع تبرعات باللقاحات من جميع أنحاء العالم، الصين ودول أوروبية وخليجية، في محاولة لتجنب كارثة صحية في تونس.

وتندرج الهبة الأمريكية في إطار برنامج «كوفاكس» لتأمين اللقاحات مجاناً للبلدان الفقيرة، ويأتي وصول هذه الشحنة إلى تونس بعد 5 أيام على التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.

و«كوفاكس» عبارة عن آلية دولية سبق وأطلقتها منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل الابتكارات في مجال الحماية من الأوبئة، والذي يدعم بناء طاقات إنتاجية ويقوم بمشتريات.

وبموجب شروط البرنامج، تدفع البلدان ذات الدخل المرتفع ثمن شراء اللقاحات، وبالتالي تدعم ما يطلق عليه اصطلاح الدول الممولة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.