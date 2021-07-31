شكري: نثق في قدرة القيادة السياسية التونسية على تحقيق تطلعات شعبها

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر بالتأكيد تتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وسيادة تونس الشقيق، كما أن مصر تثق تمامًا في حكمة القيادة السياسية في تونس، وقدرتها على إدارة المشهد بما يحقق إرادة وتطلعات الشعب التونسي الشقيق.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي، جمعه بوزير الخارجية الجزائري، في قصر التحرير، أن ما يحدث في تونس بالتأكيد شأن داخلي، جاء بإرادة الشعب، من حيث الحيز والصلاحية، مشددًا على ضرورة احترام كافة الخصوصية وعدم التدخل في شؤون الدول، متمنيًا أن تؤدي كل الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار وإرادة الشعب التونسي.

وبعد حالة الغليان التي سادت تونس، واندلاع الاحتجاجات المتزامنة في كلّ الولايات، قرّر الرئيس قيس سعيد، بعد عقد اجتماع طارئ ضمّ قيادات أمنية وعسكرية، مساء الأحد الماضي، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب، وذلك استنادا للفصل 80 من الدستور.

كما قرر الرئيس التونسي، تولي السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، على أن يُشرف بنفسه على كلّ اجتماعات المجالس الوزارية، ورفع الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العمومية لمتابعة كلّ الذين تتعلّق بهم قضايا وشبهات فساد.