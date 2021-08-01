وزير السياحة والآثار يتفقد معابد الكرنك ومشروع طريق الكباش بالأقصر

تفقد أمس السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، معابد الكرنك، للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الآثرية والمعابد، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، ومحمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، والدكتور مصطفى الصغير مدير عام منطقة آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، وصلاح الماسخ مدير معبد الكرنك.

استهل «العناني»، زيارته بتفقد مسار الزيارة بمعابد الكرنك، بدءًا من مركز الزوار عند المدخل وحتى أقصى مكان للزيارة بمعابد الكرنك، حيث وجه بضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بجميع المواقع الأثرية بصفة عامة، وتلك الموجودة على مسار زيارة معابد الكرنك لإتاحتها لجميع المواطنين والسائحين، وتحسين تجربة الزيارة لهم وجعلها زيارة ممتعة.

ووجه وزير السياحة والآثار بتدعيم مسار زيارة معابد الكرنك بمزيد من اللوحات الإرشادية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الموقع الأثري ككل، وعن كل أثر على حدى، بالإضافة إلى إحلال اللوحات القديمة بأخرى جديدة لتكون أكثر تفاعلا مع الزائر، بحيث تضم رسما توضيحيا لمسار الزيارة وأهم الآثار الموجودة بالمنطقة وإرشادات الزيارة، خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمواقع الأثرية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى رفع كفاءة دورات المياه ونظم الإضاءة، والممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وإضافة المزيد من المقاعد والمظلات لراحة السائحين، مؤكدًا على ضرورة احترام البيئة الخاصة بالمنطقة الأثرية والطابع الحضاري والجمالي لها.

وشدد وزير السياحة والآثار، على ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة المناطق والممرات المحيطة بمعابد الكرنك، كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، وكذا ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني أمام الصرح الثامن.

وخلال جولته التقى الوزير بمجموعة من السائحين من مختلف الجنسيات، من بينهم مجموعات سياحية من البرازيل وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بإجازاتهم، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الوزير.

وعصر نفس اليوم توجه الدكتور خالد العناني، والمستشار طارق ألهم محافظ الأقصر، في جولة لتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق الكباش، حيث استمعا إلى شرح مفصل من دكتور مصطفى وزيري، عن آخر تطورات الأعمال بالمشروع، بالإضافة إلى تفقد السوق السياحي، حيث التقى الوزير والمحافظ بمجموعة من أصحاب المحال والبازارات السياحية والعاملين بها، واستمعا إلى مطالبهم وآرائهم.

كما حرص وزير السياحة والآثار، أثناء زيارته بمدينة الأقصر، على لقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالأقصر، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير مدينة الأقصر، تمهيدا لاحتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش.