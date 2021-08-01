بينهم مصرية.. القبض على 4 أشخاص امتهنوا تزييف العملات في السعودية

ألقت السلطات الأمنية السعودية، القبض على 4 أشخاص من بينهم مقيمة مصرية امتهنوا تزييف العملات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على 4 أشخاص، اثنان مقيمان من الجنسية الفلسطينية، ومقيمة من الجنسية المصرية، ومواطن سعودي، في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزييف العملات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

الشرطة السعودية تضبط بحوزة المتهمين 21000 ريال سعودي مزيفة

وأشار المقدم الشهري، إلى أنه ضبط بحوزة المتهمين 21000 ريال سعودي مزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وفي 14 مايو الماضي، قال المتحدث الإعلامي لشرطة «منطقة الرياض» الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بالشرطة من القبض على 5 مقيمين من الجنسية اليمنية مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، جميعهم في العقد الثاني من العمر، امتهنوا المتاجرة بالعملات المزيفة، وارتباطهم بشخص آخر في دولة عربية، للتواصل مع الضحايا والاحتيال عليهم بعرض العملة بسعر أقل من سعر الصرف الفعلي، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرّا لهم، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وقصاصات ورقية، وأدوات ومعدات للتزوير والتزييف.

وأشار الرائد الكريديس، إلى أنه اتضح من إجراءات الاستدلال الأولية، استيلاءهم على ما يزيد على 300000 ريال، وتم إيقافهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.