من الساحل الشمالي.. فيفي عبده تعلن شفاءها بعد عملية العمود الفقري

أعلنت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها على «أنستجرام»، تعافيها التام من عملية العمود الفقري التي أجرتها مؤخرا.

وكتب فيفي عبده «مساء الخير من الساحل الشمالي بشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله على اللي بقيت فيه.. الحمد لله يا رب وربنا يشفي كل مريض».

فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية

وفي يوليو الماضي، كشفت فيفي عبده عن تطورات حالتها الصحية عبر موقع «انستجرام»، حيث ظهرت الفنانة فى المقطع المصور وهى بصحة جيدة للغاية قائلة: «رجعت تانى يا جماعة لازم الدنيا تمشي أنا بشكر ربنا خلاص فاضل حاجة صغيرة إن شاء الله وهبقي كويسة باذنك يارب بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعاكو ليا».

وأضافت: «أنا متشكرة جدا بقيت كويسة أوى وان شاء الله فاضل حاجة صغيرة واطلعلكوا تانى وان شاء الله ممكن أعملكوا أونلاين علشان أبقي معاكو متواجدة الأيام الجاية دى، بحبكوا أوى 5 امواه 5 هوانيو و5 يلا بقي وايوة بقي من مصر أم الدنيا أنا بحبكو أوى ووحشتونى جدا».

كانت الفنانة فيفي عبده خضعت فى وقت سابق لعملية جراحية بسبب خطأ طبي أثناء إعطاءها حقنة حيث مكثت فى المستشفي لعدة أيام خرجت بعدها إلى منزلها وأصبحت بصحة جيدة.