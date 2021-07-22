راغب علامة: «فيفي عبده قالتلي الرجالة حلوين بس مفيش وقت»

روى الفنان راغب علامة، موقفًا كوميديًا جمعه مع الفنانة فيفي عبده، موضحًا أنه في بداية حياته الفنية غنى في الملاهي الليلية (Clubs)، والتي كانت تستقبل نجوما كبار، وكان يغني في نفس الحفل الذي ترقص به فيفي عبده، وقالت له حينها: «الرجالة حلوين بس مفيش وقت».

وأضاف «علامة»، في لقاء مع برنامج «سهرانين» المذاع على قناة «ON» الفضائية، ويقدمه الفنان أمير كرارة، الأربعاء، أن فيفي عبده في هذه الحفلة كانت ترتدي فستانًا جميلًا، وكانت «مثل الوردة»، فقال لها: «يا فيفي إنتي وردتنا»، ولكنها سمعتها كأنها «أنتي والدتنا»، فغضبت كثيرًا وقالت: «إنت إزاي تقول إنتي والدتنا»، ولكنه صحح لها الكلمة.

وعن الاختلاف بين سوق الفن قديما، وحاليًا، قال «علامة»: «الدنيا اتغيرت، والدنيا تتغير كل عشر سنوات، ولكن الإنسان يجب أن يطور من نفسه ليرضي أذواق الناس، ومن أصروا على تقديم ما يحبونه فقط ليس خطأ، ولكن الخطأ هو ألا يطور الإنسان ما يحبه ليناسب أذواق الناس».

وكشف أنه لا يحب السهر ليلًا، ولكن يحب أن يقضي هذا الوقت مع نفسه في المنزل يشاهد الأفلام، ويتابع «السوشيال ميديا»، ويستيقظ مبكرًا ويمارس الرياضة، وخاصة ركوب الدراجات، حيث يمارس هذه الرياضة مع أصدقائه وأبنائه أيضا.

وحل المطرب اللبناني راغب علامة ضيفًا على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وتحدث «علامة» خلال البرنامج عن مسيرته الفنية، وعلاقته بعدد من نجوم الفن، والمواقف الطريفة التي جمعته ببعضهم، على رأسهم الفنانة فيفي عبده التي غضبت منه بسبب جملة سمعتها منه بشكل غير صحيح.

وروى ذكرياته مع والدته، وأبرز أحداث الطفولة، كما يقدم العديد من الأغنيات، بتوزيع أوركسترا سينيكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة.