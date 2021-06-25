فيفي عبده من الساحل لجمهورها: هو أنتو نسيتوني؟.. فيديو

أعلنت الفنانة فيفي عبده أنها توجهت لمنطقة الساحل الشمالي من أجل النقاهة والاستجمام والحصول على فيتامين د.

ونصحت فيفي عبده في فيديو نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعينها بعدم الثقة في أي شخص وطلبت ذلك باللغتين الإنجليزية والعربية، وكتبت على الفيديو «يا مساء الطبيعة من مصر أم الدنيا وحشتوني وبحبكم».

وسألت فيفي عبده جمهورها عن طريقة استخدام تطبيق «سناب شات»، مؤكدة أنها ستتواجد مع جمهورها خلال الفترة القادمة، وأبدت غضبها بسبب قلة التفاعل مع الفيديو «انتو نسيتوني؟» متسائلة «تفتكروا إن أنا اتنسي؟».

كانت الفنانة فيفي عبده، خضعت فى وقت سابق لعملية جراحية بسبب خطأ طبي أثناء إعطاءها حقنة حيث مكثت فى المستشفي لعدة أيام خرجت بعدها إلى منزلها وأصبحت بصحة جيدة، وكتبت فيفي عبده وقتها «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي إداني حقنة غلط تسببت في دخولي للمستشفى لإجراء عملية جراحية ادعوا لي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعوا لي واللي بيكرهوني الله يسامحهم».

كانت قد خضعت الفنانة فيفي عبده لعملية جراحية مؤخرا بسبب حقنة خطأ تسببت لها في مضاعفات، وكشفت عن هذا الأمر ابنتها عزة مجاهد، حيث نشرت صورة لوالدتها من داخل غرفة العمليات وعلقت عليها قائلة «الحمد لله أمي لسه خارجة من العمليات حالا اللهم تمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامة يا رب».

وبمجرد أن كتبت عزة مجاهد هذا البوست وانهالت التعليقات عليها متمنين الشفاء العاجل لها.