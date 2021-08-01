الإصابات تتزايد في الصين.. 53 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي سجل 53 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن من بين حالات الإصابة محلية العدوى، تم الإبلاغ عن 30 حالة في جيانجسو، و12 حالة في خنان، و4 حالات في هونان و3 في يوننان وحالة واحدة في كل من فوجيان وشاندونج وهوبي ونينجشيا.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم الإبلاغ عن 22 حالة جديدة وافدة، بما في ذلك 7 حالات في يوننان، و5 حالات في شنجهاي، و3 حالات في تيانجين، وحالتان في كل من منغوليا الداخلية وقوانجدونج، وحالة واحدة في تشجيانج وخنان وسيتشوان.

وأوضحت اللجنة الصينية، أنه تم الإبلاغ عن حالة جديدة مشتبه بها في شنجهاي، وصلت من خارج البر الرئيسي، بينما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالمرض.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أن جميع حالات الإصابة المؤكدة في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، تم اكتشافها خلال اختبارات للحمض النووي لأشخاص يخضعون للحجر الصحي في مدينة رويلي الحدودية.

وحتى نهاية، أمس السبت، كان في مستشفيات مقاطعة يوننان 380 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس تتلقى العلاجات الطبية المناسبة، بينها 63 حالة إصابة محلية العدوى، و317 حالة إصابة وافدة، إلى جانب 28 حالة إصابة من دون أعراض، بينها 26 حالة وافدة.

تشنجتشو: تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس بدون أعراض

بدورها، قالت السلطات المحلية بمدينة تشنجتشو الواقعة وسط الصين أنها سجلت 11 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس بدون أعراض، امس السبت.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على عدم تسييس تتبع منشأ كورونا، وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة مايك رايان: «الشيء الوحيد المتفق عليه الذي سمعناه من جميع البلدان هو (دعونا لا نسيس العلم)، والشيء التالي الذي يحدث هو أن العلم مسيس»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف رايان: «ما نريد أن نفعله لجميع الأطراف، والجميع يدعو إليه، هناك اتفاق واسع النطاق بين جميع الدول الأعضاء، دعونا لا نسيس العملية».