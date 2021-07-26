الصين تعلن عن أكبر زيادة في إصابات كورونا منذ بداية العام

أبلغت الصين عن 76 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، وهو أعلى عدد منذ نهاية يناير وسط موجة من الإصابات المحلية في مدينة نانجينج الشرقية، حيث بدأت جولة ثانية من الاختبارات الجماعية لاحتواء تفشي المرض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان اليوم، إن الإصابات المحلية شكلت 40 حالة جديدة مقارنة بخمس حالات فقط في اليوم السابق، وأضافت أنه تم الإبلاغ عن 39 حالة من الحالات المحلية في مقاطعة جيانجسو الشرقية ، وعاصمتها نانجينج ، وواحدة في مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 24 من 17 حالة في اليوم السابق.

ومن بين الحالات الخالية من الأعراض ، كانت أربع حالات عدوى محلية، واحدة في جيانجسو وواحدة في جوانجدونج وواحدة في مقاطعة آنهوي المجاورة لجيانجسو وواحدة في مقاطعة سيتشوان.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن العديد من الحالات الإيجابية في الجولة الأولى من الاختبارات التي تم إطلاقها في نانجينج الأسبوع الماضي كانت في منطقة قريبة من مطار لوكو الدولي، وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية اليوم إن نانجينج تجري جولة ثانية من اختبارات الحمض النووي على 9.3 مليون من سكانها.

وأضافت الصحيفة أن المدينة رفعت مستوى مخاطر فيروس كورونا في منطقة واحدة إلى مستوى مرتفع ، بينما غيرت مناطق أخرى إلى مستوى مخاطر متوسط. وتأتي هذه الخطوة بعد أن علقت خط مترو الأنفاق واتخذت إجراءات أخرى للسيطرة على المجموعة الجديدة. وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي للصين 92605 حالة ، ولا يزال عدد الوفيات عند 4636.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة 4.156.164 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة.