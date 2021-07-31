عاجل.. الصين تشهد أسوأ انتشار لـ«كورونا» في البلاد منذ شهور

قالت السلطات الصحية الصينية، اليوم، إن البلاد تشهد أسوأ انتشار لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد منذ شهور، حيث امتد الفيروس إلى جزئين آخرين من البلاد، بما في ذلك مدينة ضخمة مترامية الأطراف يبلغ عدد سكانها 31 مليون شخص، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وسجلت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، 55 حالة إصابة جديدة في مناطق تشمل مقاطعة فوجيان وبلدية تشونجتشينج، بالإضافة إلى المقاطعات الـ4 وبكين التي تشهد تفشيا بالفعل لسلالة «دلتا» الهندية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وربطت السلطات الصحية الصينية، أكثر من 200 إصابة على مستوى البلاد بمجموعة إصابات في مقاطعة جيانجسو الشرقية، حيث ثبتت إصابة 9 عمال نظافة في مطار دولي بمدينة نانجينج في 20 يوليو الجاري، وقد أمرت السلطات بإغلاق مناطق الجذب السياحي في المدينة.

وكانت السلطات الصحية، قالت في وقت سابق من اليوم، إن البر الرئيسي، سجل 30 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، أن من بين حالات الإصابة محلية العدوى، تم الإبلاغ عن 19 حالة في جيانجسو، و6 حالات في هونان، وحالتين في تشونجتشينج، وحالة واحدة في كل من لياونينج وفوجيان وسيتشوان.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم الإبلاغ عن 25 حالة جديدة وافدة، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالفيروس

ارتفاع إجمالي وفيات الهند إلى 423810 حالة

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 41649 حالة إصابة جديدة بالفيروس و593 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31613993 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 423810 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

تفشي «كورونا» لدى أشخاص تلقوا اللقاح في ولاية «ماساتشوستس الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، أعلن «المركز الأمريكي للحد من الأمراض والوقاية منها»، أمس الجمعة، تفشي «كورونا» لدى أشخاص تلقوا اللقاح في ولاية «ماساتشوستس الأمريكية.

وأشار تقرير المركز الامريكي، إلى أن بين الأشخاص المصابين، تم تشخيص لدى معظمهم سلالة «دلتا» الهندية، موضحا أن حوالي ثلاثة أرباع، أي 346 حالة، هم أشخاص تلقوا اللقاح بشكل كامل.

وأوضح المركز، أنه في يوليو الجاري، بإحدى المدن الصغيرة في الولاية، جرت عدة فعاليات ذات مشاركة واسعة للناس، وبعدها تم كشف 469 حالة إصابة بـ«كورونا»، وربط الخبراء هذه الفعاليات بحادثة التفشي.