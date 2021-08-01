إطلاق 3 صواريخ على مطار قندهار جنوب أفغانستان.. وطالبان تعلن مسؤوليتها

سقط ما لا يقل عن 3 صواريخ، صباح اليوم، على مطار قندهار في جنوبي أفغانستان، وقال رئيس المطار، مسعود باشتون، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن 3 صواريخ أطلقت على المطار وسقط اثنان منها على المدرج، ما أدى لإلغاء جميع الرحلات الجوية من المطار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أعلنت «طالبان»، اليوم، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن مقاتلين شنوا هجوما بصواريخ على المطار، لوقف ضربات جوية للعدو، على حد تعبيرها.

ومنذ مطلع مايو الماضي، تزايدت أعمال العنف في عدة ولايات أفغانية، بينها قندهار، بعدما أطلقت «طالبان» هجوماً واسع النطاق بعد أيام قليلة على بدء القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة انسحابها النهائي من البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أعلن الأسبوع الماضي، مقتل نحو 100 شخص في هجوم مسلح على منطقة «سبين بولداك» في ولاية قندهار، متهما عناصر حركة «طالبان» بشن الهجوم.

وتدور معارك بين «طالبان» والقوات الأفغانية منذ عدة أسابيع في محيط المدينة الواقعة في جنوب أفغانستان.

وكانت أكثر من 22 ألف أسرة أفغانية فرت هرباً من المعارك في قندهار، المعقل السابق للحركة.

قندهار كانت معقلاً لـ«طالبان» عندما حكمت الحركة البلاد بين عامي 1996 و2001

وكانت الولاية الجنوبية معقلاً لـ«طالبان» عندما حكمت الحركة البلاد بين عامي 1996 و2001، وبعدما أطاحتها من الحكم في العام 2001 الولايات المتحدة رداً على هجمات 11 سبتمبر 2001، قادت «طالبان»، هجمات لا تزال مستمرة حتى اليوم.