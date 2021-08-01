الأرصاد: ارتفاع شديدة في درجات الحرارة.. وزيادة نسبة الرطوبة ليلا

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة تصل إلى 40 مئوية على القاهرة والوجه البحري، و43 على جنوب الصعيد، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة خلال اليوم، كما تزيد درجات الحرارة الصغرى ونسبة الرطوبة، ما يزيد الإحساس بالحرارة ليلا.

شبورة خفيفة في الصباح الباكر

وتشهد البلاد وفق خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تشهد البلاد اليوم نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة 30 26

الإسكندرية 34 25

وادي النطرون 36 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 26

دمنهور 36 25

بلطيم 34 24

مطروح 33 24

السلوم 37 23

سيوة 41 23

بورسعيد 34 25

دمياط 33 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 41 26

نخل 39 20

نويبع 38 29

طابا 38 24

كاترين 32 18

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.