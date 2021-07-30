درجات الحرارة اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل درجات الحرارة اليوم، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة وفق خبراء هيئة الأرصاد، على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 33 24

مطروح 32 24

السلوم 34 22

سيوة 40 23

بورسعيد 33 26

دمياط 33 24

الزقازيق 38 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 36 25

نخل 37 21

نويبع 38 29

طابا 36 24

كاترين 33 17

الطور 34 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 27

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 39 26

أسيوط 39 26

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 41 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 43 29

المدينة 43 27

الرياض 46 31

المنامة 43 33

أبو ظبي 39 32

الدوحة 43 32

الكويت 46 32

دمشق 38 20

بيروت 31 27

عمان 34 22

القدس 33 19

غزة 32 23

بغداد 46 28

مسقط 41 36

صنعاء 26 17

الخرطوم 38 27

طرابلس 35 26

تونس 40 25

الجزائر 30 23

الرباط 28 19

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع أن يسود ليلًا، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.