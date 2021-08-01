إصابة 6 أشخاص في حادث بالطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم الأحد، بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم سيارة أجرة بجانب الرصيف، بالطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي إثر إصطدام سيارة أجرة 8 راكب بالرصيف، دائرة مركز سمسطا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: علاء محمد محمد، 25 عاما، مقيم محافظة الفيوم، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وايمان عبدالرؤوف، 70 عاما، مقيمة محافظة الفيوم، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وسارة عبدالله عبدالتواب، 45 عاما، مقيمة محافظة الفيوم، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وعبدالرحمن عبدالرؤوف عبدالله، 24 عاما، مقيم محافظة الفيوم، اشتباه بكسر في العمود الفقري، ومحمد عبدالرؤوف عبدالرحيم، 54 عاما، مقيم محافظة الفيوم، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ويوسف محمد صابر، 12 عاما، مقيم محافظة الفيوم، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.