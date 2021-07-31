«حياة كريمة»: بني سويف تشهد طفرة حقيقية في المشروعات الخدمية «فيديو»

قال محمد جبر المنسق العام لمؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة بني سويف، إن ما تنفذه المبادرة من أعمال تطوير على مستوى محافظة بني سويف، يعد طفرة حقيقية، مؤكدا أن كل أهالي بني سويف لم يحلمون بكل هذه الأعمال الضخمة التي تنفذ على أرض المحافظة، وكانت أقصى الأحلام تقف عند حد بعض محطات الصرف الصحي.

وأضاف «جبر»، خلال استضافته بقناة «extra news»، اليوم السبت، أن هناك مراكز بالمحافظة غالبية قراها غير مخدومة بالصرف الصحي، فقط قريتين أو ثلاث، ولكن مبادرة «حياة كريمة»، تعمل على توصيل الصرف الصحي لكل قرى ومراكز المحافظة.

وتابع المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف: «لما المبادرة تشتغل على خدمة قرى مركز بيبا بمحافظة بني سويف بـ46 محطة صرف صحي ستنفذ جيمعها خلال سنة واحدة، فده حلم».

وأوضح أن مبادرة «حياة كريمة» تحمل أهدافا سامية، تتماشى مع رؤية «مصر 2030» لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال أعمال تطوير تستهدف تحسين جودة البنية الأساسية، المتمثلة في الصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات، وكل هذا يجري في توقيت واحد بالتوازي.

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف بالأساس بناء متكامل للإنسان المصري، بشكل يجعله أكثر وعيا وثقافة على جميع المستويات والأصعدة، وبالأخص بالنسبة للمستوى الاقتصادي الذي سيضمن للمواطن حياة كريمة وآدمية، مصرحا بأن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساعد أهالي القرى غير القادرين على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهم، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وذلك وفق خطة مبادرة «حياة كريمة» لرفع مستوى معيشة أهالي القرى والريف المصري.