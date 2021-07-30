بعد حادث قطار نجع حمادي.. سقوط «كابل كهرباء» على قضبان السكة الحديد بـ«بني سويف»

أزالت كهرباء بني سويف برئاسة المهندس محمد خير الله، «كابل كهرباء منخفض» سقط على قضبان السكة الحديد قرب مركز الواسطى، شمال المحافظة، منذ قليل، تسبب في تعطل حركة السكة الحديد لدقائق في المنطقة الواقعة بين قريتي اطواب بمركز الواسطى في محافظة بني سويف، والرقة في مركز العياط بمحافظة الجيزة.

وإنتقل فريق فني تابع لهندسة كهرباء الواسطى ببني سويف، إلى موقع العُطل وجرى إزالة الكابل ورفعه من على قضبان السكة الحديد، وعادت حركة القطارات من جديد، بعد توقفها من قبل مسئولي السكة الحديد.

وعادت حركة القطارات بشكل كامل على خط الوجه القبلي في الاتجاهين «الطالع» والمُتجه إلى محطة أسوان، والخط «النازل» المتجه إلى محطة الجيزة، بعد توقفها لدقائق، نتيجة سقوط كابل كهرباء من الضغط المتوسط على قضبان السكة الحديد ما بين قريتي اطواب في مركز الواسطى ببني سويف والرقة بمركز العياط في محافظة الجيزة.

وانتقل المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى إلى مكان سقوط الكابل وجرى على الفور استدعاء مسؤولي شركة الكهرباء، وجرى رفع السلك الكهربائي عن قضبان السكة الحديد في أسرع وقت، لإعادة حركة القطارات بشكل كامل.