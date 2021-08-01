«بحبها وبغير عليها».. علاقة محرمة بين سائق وحماته تنتهي بقتل الزوج

«بحبها بجنون وبغير عليه حتى من جوزها».. علاقة حب تطورت إلى علاقة غير شرعية، انتهت بجريمة قتل تلك التي جمعت «محمود» بحماته، حتى لقي المتهم مصيره بإصدار حكم بإعدامه.

القصة شهدتها محافظة الدقهلية، وتحديدًا إحدى قرى مركز بلقاس، إذ لم يخجل «محمود» – المعروف باسم «الجمل» ويعمل سائقًا - من الاعتراف بعشقه لحماته «سماح. م» 39 سنة، وممارسته علاقة غير شرعية معها، وصولًا إلى التخلص من حماه وقتله ليخلو له الجو مع حماته التي خانت ابنتها وانجذبت إليه زوجها سريعًا.

محمود في منزل حماته

وبحسب اعترافات الجاني أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه، فقد تبين أنّ المجني عليه كان يعمل فى شركة بترول، ولطبيعة عمله كان يغيب أيامًا طويلة، ومن هنا وجد «محمود» مسلكًا إلى تكوين العلاقة مع حماته، إذ كان كثيرًا ما يذهب للاطمئنان عليها، وكان يجلس معها لفترات طويلة، يتسامر معها، ويبيت فى منزلها، وكان يشعر بالانجذاب إليها، كما تجاوبت هي معه من الجانب الآخر.

العلاقة الآثمة تقع

علاقة الحب تطورت سريعًا – في ظل الغياب الكثير للزوج عن المنزل – إلى علاقة علاقة غير شرعية، والمثير أن هذا الأمر جعل المتهم ينجذب أكثر إلى «حماته»، لدرجة أنه أصبح يغير عليها حتى من زوجها، فقرر التخلص منه.

قتل في جلسة مخدرات

يوم الحادث، علم المتهم بعودة الزوج من عمله، وبالتالي لن يكون قادرًا الذهاب لبيت عشقيته، فقرر التخلص منه، ودعاه لجلسة تعاطي مخدرات، فاستجاب المجنى عليه لثقته.

فجأة، لفَّ المتهم شالًا حول رقبة المجني عليه، وخنقه حتى فارق الحياة، وعقب تأكده من وفاته استولى على هاتفه المحمول، ونزع الشريحة الخاصة به وألقى بالهاتف في إحدى الترع؛ وذلك حتى لا يُستدل عل المحادثات التي جمعت بينهما.

علاقة آه.. قتل لأ

وخلال التحقيقات، تمت مواجهة المتهم بحماته، فاعترفت بوجود علاقة بينهما، لكنّها أكدت في الوقت نفسه أنها لم تطلب منه قتل زوجها، وأنّه لم يتحدث معها فى هذا الأمر مطلقًا، إلا أنه صارحها أنه يغار عليها منه.

السيدة التي توصف وفق تفاصيل الواقعة بأنها خائنة لابنتها، كانت تعتقد أن حديث عشيقها عن غيرته كان من باب المبالغة، وأنّها لم تكن تتصور أن يصل الأمر إلى حد القتل.

المتهم أحيل للمحاكمة للجنائية، وصدر قرار من المحكمة بإعدامه شنقًا؛ لإدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.