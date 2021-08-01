ضبط 15 ألف عبوة مبيدات مغشوشة بالبحيرة

حملات مستمرة شنتها مديرية التموين بالبحيرة، استهدفت المحال التجارية والمخابز والمجازر الآلية والأسواق المختلفة بالمحافظة، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفين، وتحرير محاضر تموينية لهم، في الذي شدد فيه محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات، لردع المخالفين وحماية المستهلك.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة تتجاوز 15 طن من المبيدات المغشوشة، حيث ردت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص باستغلال مخزن والإتجار في المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام، بعدما يقوم بتغيير الاستيكارات والعبوات وذلك لترويجها بالأسواق.

وأمر المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، بشن حملة موسعة لضبط المخالفين، وبالتنسيق مع العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، وعمر لبيب، مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة، تم ضبط المخزن وجرى تحميل الكميات الموجودة حيث بلغت 15000عبوة تقريبا، وآلاف الاستيكارات والعبوات الفارغة، والتي يتم تقليدها وإعادة لصق بطاقات بيانات عليها، وتم ضبط الآلات والمعدات المستخدمة في ذلك، وجار حصر المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وفي وقت سابق، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الإلتزام بالقرارات والقوانين التموينية، وتوافر السلع وفقاً للاشتراطات المقررة والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولردع المخالفين.

وأسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال الأيام الماضية عن تحرير إجمالي 621 محضرًا.

وتم تكثيف الجهود الرقابية خلال تلك المدة وأسفرت عن تحرير عدد 479 محضر للمخابز البلدية، وتحرير 142 محضرًا لأنشطة تجارية مختلفة.