«مستقرة للشهر الثالث».. أسعار حديد التسليح اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

استقرت أسعار حديد التسليح، اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، للشهر الثالث على التوالي، في ظل تراجع واضح في أسعار الخامات عالميًا.

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، للطن، على النحو التالي:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد الأعلى سعرًا بالمقارنة بباقي الشركات.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة المصريين بسعر 14500 جنيه.

- شركة العشري بسعر 14300 جنيه.

- شركة المراكبي بـ14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

أسعار الخامات عالميا

سجلت أسعار الخامات عالميا، اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، تراجعا بقيمة 5 دولارات للبليت، مقارنة بأسعار أمس السبت، ليباع خام الحديد بـ182 دولارًا، وفحم الكوك يباع بـ215.5 دولار، وخردة الصاج بسعر 469 دولارا، والبليت بـ660 دولارًا، وحديد التسليح بسعر 730 دولارًا، ولفائف أسلاك تباع بـ825 دولارًا، والمسطحات بـ945 دولارًا.

ومن جهته أرجع أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار أسعار حديد التسليح، إلى تراجع الأسعار العالمية، موضحا أنه بالرغم من تراجع الأسعار عالميا إلا أن شركات الحديد لم تسجب لتراجع الأسعار، وقررت تثبيتها، لكن الشركات الاستثمارية والدرفلة قامت بتخفيض السعر بقيمة 200 جنيه للطن للمستهلك، بهدف تسويق الإنتاج والحصول على سيولة مالية.

وأرجع «الزيني» تراجع الأسعار العالمية للخامات إلى تخفيض مصانع الصين لإنتاجها في يوليو الماضي، حيث خفضت بعض المصانع طاقتها بنسبة 20-25%.

وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الأسواق تشهد هدوء في حركة بيع مواد البناء في كافة المحافظات في ظل عدم استئناف بعض التجار لأعمالهم بعد منذ إجازة عيد الأضحى.