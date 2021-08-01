مسؤولو الإسكان يتفقدون تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» في أكتوبر

تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أعمال تخطيط وتنفيذ 10500 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل نموذجي 90م2 و 75م2 ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ800 فدان بقطاع د، ومنطقة غرب أرض المطار، موضحاً أن مدينة أكتوبر الجديدة من كبرى المدن التي يتم تنفيذ وحدات سكنية بها للمواطنين بعدد يتعدى الـ85 ألف وحدة سكنية.

ومن جانبه، تفقد المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مواقع العمل الجديدة للعمارات، حيث رافقه مسئولو الجهاز والجهات المنفذة والجهات المشرفة على المشروع، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية للمشروع الجديد.

وأوضح عبدالرحمن، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسَّات الاسترشادية لدراسة التربة ببعض المواقع، كما تقدمت الأعمال ببعض المواقع بصب القواعد المسلحة للعمارات، كما تم صب سقف الدور الأرضي بمواقع أخرى، مؤكداً بذل كافة الجهود للانتهاء من المشروع طبقا للمواصفات والبرامج الزمنية المعتمدة. ​