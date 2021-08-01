هل يسبب ارتفاع درجات الحرارة جفافًا للعين والحساسية؟.. طبيب يوضح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم لتصل في القاهرة لـ 40 درجة وفي بعض مناطق الجنوب لـ 43 درجة مئوية كـ الأقصر وأسوان وإدفو والوادي الجديد، الأمر الذي سبب قلقًا لدى البعض خوفا من الإصابة بـ أمراض العيون.

وبالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، تنتشر العديد من أمراض العيون التي يمكن تجنبها باتباع عادات صحية بسيطة، وتعد التهابات العين هي أكثر أمراض العيون انتشارًا في فصل الصيف، التي قد تنتج عن العدوي الميكروبية أو حساسية العين، وفقا للدكتورة نهلة عبدالعظيم، استشاري طب وجراحة العيون.

وأوضحت «نهلة»، أن هناك عوامل تشير لإصابة الشخص بأمراض ارتفاع درجات الحرارة ومنها إحمرار العين والإحساس بوجود جسم غريب داخلها، والحرقان الشديد، منوهه إلى أن تلك الفترة تعرف بالرمد الربيعي، الذي يعتبر نوعا من أنواع الحساسية التي يكثر انتشارها في فصل الصيف أكثر من الربيع علي عكس المسمى الشائع.

واستكملت استشاري طب وجراحة العيون، أن هناك أعراضًا تصاحبها التهابات تأتي نتيجة العدوي الميكروبية، تتمثل في وجود إفرازات شديدة من العين بخاصة عند الاستيقاظ، وتكون كثيرة جدًا ومتغيرة في لونها وكميتها وشكلها حسب نوع العدوي الميكروبية التي تفرق من مرض إلي آخر.

وأشارت «نهلة»، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بطبيعتها تصيب العين بأمراض الحساسية، كـ رغبة المريض في الحكة المستمرة باللعين، لافتًا إلى ضرورة مراجعة الطبيب في حال شعر الشخص بعدم تحمل ضوء الشمس أو الضوء العادي أو الإحساس بألم في العين .

وشددت على ضرورة غسل العين بالماء الدافئ إذا وجدت الإفرازات والماء البارد إذا شعر بالحكة، لافته إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونسب الرطوبة يمكن أن يؤدي إلى جفاف العين، إذ أن هناك أشخاصا يكون لديهم نسبة قليلة من الجفاف، وتصبح الحرارة الشديدة والرطوبة عامل مظهر لجفاف العين، و يكون العلاج من خلال الاستخدام المستمر لبدائل الدموع.

وأكدت استشاري العيون، أن الحساسية الموسمية تكون أكثر شيوعًا في الأطفال، بخاصة في سن المدارس، وقد تستمر لسن أكبر، وأن سبب انتشار هذه الأمراض في فصل الصيف يرجع إلي انتشار الذباب والحشرات والقمامة والمياه الراكدة في بعض الأماكن.

ونصحت «نهلة» باتباع مجموعة من العادات الصحية التي تضمن للمواطن عدم التعرض لمثل تلك الأمراض ومنها استخدام أدوات شخصية لكل فرد كالمناشف.

وحثت استشاري العيون، على ضرورة عدم ملامسة اليد للعين في حالة تلوثها، خاصة إذا كان الشخص خارج المنزل مع الحرص على غسل الوجه والأيدي باستمرار؛ للحفاظ على سلامة العين وكإجراء احترازي لتجب الإصابة بفيروس كورونا المستجد كذلك.