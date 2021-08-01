انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مايو 2021 بنسبة 5.85%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر مايو 2021، حيث انتهى الجهاز من تحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وبيّن الجهاز أنّ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية)، بلغ 102.72 خلال شهر مايو 2021 (أولي)، مقابل 109.10 خلال شهر أبريل 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.85%.

صناعة المشروبات والأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

بلـغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 325.56 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021، حيث بلغ 257.40 بارتفاع قدره 26.48% بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف.

صناعة الأجهزة الكهربائية

بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 118.77 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021، حيث بلغ 106.04 بارتفاع قدره 12.01% وذلك لتلبية احتياجات السوق.

(الورق ومنتجاته).. أنشطة اقتصادية شهدت انخفاضا

صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 59.79 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021، حيث بلغ 71.32 بانخفاض قدره 16.17% وذلك يرجع إلى حالة السوق.

كما بلغ الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، 155.25 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر أبريل 2021، حيث بلغ 166.70 بنسبة انخفاض قدرها 6.87%، بسبب حالة السوق وانخفاض التصدير.