ضبط 15 «توك توك» و11 «تروسيكل» تستخدم في نبش القمامة بالعبور ودمياط

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جرى تنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور، لضبط ومنع سير مركبات «التوك توك» و«التروسيكل» بالطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 10 مركبات «توك توك»، و7 «تروسيكل» تستخدم في نبش القمامة، وجرى التحفظ عليها وإيداعها بمقر الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائديها.

وشدد «الغيطي»، على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة، وضرورة التواجد الدائم من قبل مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز، لمنع الظواهر العشوائية بالمدينة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، قامتا بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت مصادرة مركبات «التوك توك» ومنع سيرها داخل مدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 مركبات «توك توك» مخالفة، و4 «تروسيكل» خاصة بنباشين القمامة بالشوارع الرئيسية والميادين، وجرت مصادرة المضبوطات وإيداعها بجراج الجهاز، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وشدد رئيس الجهاز، على مديري الإدارات المعنية بالجهاز، ضرورة تكثيف التواجد بجميع أحياء مدينة دمياط الجديدة، وعدم التهاون مع المخالفين من الباعة الجائلين وسائقي مركبات «التوك توك» والنباشين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

وأكد «رجب»، استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع أحياء المدينة على مدار اليوم، لإعادة الانضباط، والقضاء على الظواهر العشوائية، والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.​