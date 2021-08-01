جوزيف عون: الجيش هو الأمل والخلاص للبنان في هذه الظروف الصعبة

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم، أن الجيش هو الأمل والخلاص للبنان في هذه الظروف الصعبة، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، وذلك في كلمة بمناسبة العيد الـ76 للجيش اللبناني.

وتوجه قائد الجيش، للعسكريين بالقول: «عهدتكم أبطالا لا تنال من عزيمتكم التحديات، ولا من معنوياتكم المحن، أنتم أمل شعبنا في هذه الظروف الصعبة، وأنتم خلاص هذا الوطن».

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، هنأ جيش بلاده في وقت سابق، بمناسبة عيده، داعيا المواطنين إلى «الالتفاف حول الجيش والحفاظ على وحدتهم الوطنية».

وأضاف: «برغم الظروف الاقتصادية والمالية القاسية يشعر الجميع أن الجيش ما زال الضمانة الأكيدة للاستقرار والوحدة الوطنية».