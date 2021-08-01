حركة تنقلات مباحث القاهرة والجيزة.. القيادات الجديدة تبدأ مهامها

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات العامة بوزارة الداخلية، والتي شهدت تصعيد عدد من القيادات الجديدة، بما في ذلك إجراء حركة تنقلات بمباحث القاهرة والجيزة.

حركة تنقلات مباحث القاهرة

ففى مديرية أمن القاهرة، شهدت المديرية حركة تنقلات مباحث القاهرة، حيث تمّ تصعيد اللواء عبد العزيز سليم نائبًا لمدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد الشرقاوي نائبًا لمدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء حازم الدربي الذي تولي مديرًا للمباحث الجنائية بالقاهرة.

وشملت حركة أيضًا حركة تنقل عدد من رؤساء قطاعات مباحث القاهرة، حيث عُيِّن العميد طه فودة رئيسًا لمباحث قطاع شرق القاهرة، والعميد وائل الشموتي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، بينما تمَّ تجديد الثقة للعميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، والعميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة، والعميد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الحديدة..

حركة تنقلات مباحث الجيزة

شملت قرارات وزير الداخلية حركة تنقلات مباحث الجيزة، حيث عُيِّن اللواء عصام أبو الخير نائبًا للواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث الذي تولى هذا المنصب خلفًا للواء محمد عبد التواب الذى عُيِّن مديرًا لأمن المنيا.

وتولى العميد علاء فتحى منصب مدير المباحث الجنائية لمباحث الجيزة، بعد أن كان يشغل منصب رئيس مباحث قطاع أكتوبر، فيما تمَّت ترقية العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى رتبة لواء نظام، والعميد طارق حمزة رئيس مباحث غرب الجيزة إلى رتبة لواء نظام.

وبدأت القيادات الأمنية الجديدة التي شملتها حركة تنقلات الشرطة 2021، ممارسة مهامها الجديدة، بدءًا من اليوم الأحد.