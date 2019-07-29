قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اعتمد حركة تنقلات ضباط المباحث داخل المديرية.

وتم تعيين العميد حازم الدربي، رئاسة مباحث قطاع الشرق، والعميد عمرو إبراهيم لقطاع مباحث القاهرة الجديدة، والعميد عبدالعزيز سليم، لقطاع الشمال.

وتم الإبقاء على العميد محمد الشرقاوي لرئاسة قطاع الجنوب، وتولى العميد عبدالفتاح القصاص رئاسة قطاع مباحث غرب العاصمة، وتسلم جميع الضباط مهام عملهم.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة في إطار تطوير آليات العمل الشرطي بأنحاء الجمهورية.