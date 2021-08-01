أول صور للماكينة المصنعة للقطارات والسيارات والطائرات بعد وصولها مصر

حصلت «الوطن» على أول صور لوصول أحدث وأول ماكينة من نوعها تصل إفريقيا والشرق الأوسط والثامنة على مستوى العالم التي استقدمتها مصر من شركة «دي إم جي موري» الألمانية العالمية.

أول صور لأحدث ماكينة مصنعة للقطارات والسيارات وأجزاء الطائرات بعد وصولها مصر

كانت الهيئة العربية للتصنيع، بقيادة الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قد خاضت مفاوضات مع الشركة الألمانية العالمية للتعاون المشترك في مجال الماكينات الحديثة، وتمّ عرض نتائج المفاوضات على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وجه بالتعاون المشترك في توفير الماكينات لمصر.

وبموجب التوجيه الرئاسي، سيتمّ العمل على إنشاء مصنع لتصنيع ماكينات «CNC» المتطوّرة بالتكنولوجيا الألمانية في مصر، خلال فترة تُقدر بعام ونصف العام.

ووصلت تلك الماكينات إلى ميناء الإسكندرية في مصر مساء أمس السبت، ومن المُقرر أن يتمّ نقلها إلى مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» في وقت لاحق.

وحسب معلومات أفصحت عنها «العربية للتصنيع»، أمس؛ فإنَّه من المُقرر أن يتمّ نقل تلك الماكينة العملاقة إلى مصنع «سيماف» في منطقة عين حلوان بالقاهرة عبر 22 عربة نقل ثقيل عملاقة، وسيتمّ تركيب تلك الماكينة في فترة زمنية تُناهز الشهرين ونصف الشهر.

وستُستخدم تلك الماكينة في تصنيع عربات قطارات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى تصنيع أجزاء من الطائرات والسيارات، بما يدعم تنفيذ «العربية للتصنيع» توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين التكنولوجية التصنيعية المتقدمة بالبلاد، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة.

وتحمل الماكينة النادرة التي استقدمتها مصر اسم «DMU 600 GANTRY»، والتي تُوصف بأنها «طفرة تكنولوجية» لمصر، وتعمل الماكينة في جميع مهمات السكك الحديدية، من عجلات القطارات، وكامل محرك القطار، والبوجيهات، وآلات الجر وغيرها.

وتستطيع الماكنية النادرة من العمل على مساحة طولية حتى 18 مترًا، وهي أحد أكبر الماكينات في المنطقة التي تعمل على تلك المساحة التشغيلية الرقمية.