استقدمتها مصر.. 10 معلومات عن ماكينة نادرة لتصنيع القطارات والمترو

نجحت الهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبدالمنعم التراس، في استقدام أول ماكينة في الشرق الأوسط، والثامنة على مستوى العالم، لتصنيع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، 10 معلومات عن الماكينة الجديدة في السطور التالية:

1- الماكينة تعمل بنظام التحكم الرقمي بالكامل بأحدث تكنولوجيا عالمية.

2- الماكينة تعمل على تشغيل وتشكيل المعادن، وتُعتبر أكبر وأحدث ماكينة في العالم من نوعها.

3- وفرتها «العربية للتصنيع» بالتعاون مع الشركة الألمانية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالصناعة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة في مجال السكك الحديدية.

4- الماكينة يبلغ وزنها 150 طناً، وسيتم نقلها بواسطة 22 ناقلة ثقيلة.

5- سيجرى تركيبها بواسطة خبراء ألمان طوال فترة 72 يوماً كاملة.

6- يخضع مهندسو مصنع «سيماف» للتدريب بواسطة خبراء شركة «دي إم جي موري» الألمانية على كيفية عمل وتشغيل الماكينة.

7- الماكينة التي تحمل اسم «DMU 600 GANTRY».

8- تعمل الماكينة على تصنيع الأجزاء كبيرة الحجم بأعلى درجات الدقة والسرعة في الإنتاج، وتُعتبر الماكينة «طفرة تكنولوجية».

9- الماكينة النادرة تصنيع جميع مهمات السكك الحديدية، المتمثلة في صناعة عجل عربات السكك الحديد، والبوجيهات، وكامل محركات القطارات، وجميع آلات الجر، وأيضاً تصنيع السيارات، وأجزاء من الطائرات.

10 - تتميز الماكينة باتساع مساحة التشغيل الرقمية، والتي تصل حتى 18 مترا طوليا.