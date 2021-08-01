«فرجينيا» و«أستروكس» وأسلحة متنوعة.. الداخلية تطارد تجار الكيف والخارجين عن القانون

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط عدد 116 قطعة سلاح نارى، بحوزة 99 متهما،على النحو التالى:

12 بندقية آلية.

14 بندقية خرطوش.

4 طبنجات.

86 فرد محلى.

15 خزينة متنوعة.

134 طلقة مختلفة الأعيرة.

183 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 84374 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

359 حكم جناية.

25499 حكم حبس جزئى.

4787 حكم حبس مستأنف.

41219 حكم غرامة.

12510 مخالفات.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 156 قضية مخدرات، بإجمالي 159 متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 24٫380 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 8٫030 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫644 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 267 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 525 جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 4,455 كيلو جرام.

كمية من مخدر شابو وزنت 875 جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 120جرام.

كمية من مخدر فرجينيا 70 جراما.

كمية من مخدر آيس 20 جراما.

عدد 2201 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 34 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 23 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 256 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 21347 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.