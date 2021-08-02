لإعداد خريج متميز.. تدريب طلاب المدارس الفنية للمياه والصرف لمدة شهر

وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة للتدريب الصيفي لــ طلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، لإعداد خريجين متميزين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى.

إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة من خلال دراسة ثلاث تخصصات كالتالي:ـ

ـ تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

ـ ضبط وجودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي

ـ تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

التدريب لمدة شهر داخل المحطات والشبكات والمعامل والورش التابعة للشركة

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن بدء التدريب الصيفي لــ 251 طالب بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالصفوف الأول والثاني لعام 2020-2021م لمدة شهر داخل المحطات والشبكات والمعامل والورش التابعة للشركة .

الإستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يتم فيها التدريب

قال رئيس الشركه أنه تم وضع خطة للتدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدرسة مع الإستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يتم فيها التدريب.

تدريب الطلاب عمليا على ماتم دراسته نظريا خلال العام الدراسي

وأكد، على أن الهدف من التدريب هو تدريب الطلاب عمليا على ماتم دراسته نظريا خلال العام الدراسي لافتا الي استمرارالتدريب حتى يوم 26 من الشهر الجاري من أجل خلق كوادر مؤهلة للعمل كفنيين في المحطات.

الوصول بالطلبة إلى مستوى فنى عال من الكفاءة والمهارة

وأضاف، تم توزيع الطلبة على المحطات على مستوى المحافظة ويتم تدريبهم تحت إشراف نخبة من مهندسين وفنيين وكميائيين بهدف الوصول بالطلبة الى مستوى فنى عالى من الكفاءة والمهارة .

وأوضح، يتضمن التدريب تعليمات أساسية عن الأمن والسلامة والغسيل والصيانة وكذلك مراحل معالجة مياه الصرف الصحي من المدخل الي السيب النهائي وتناول أيضا كيفية غسيل الخزانات العلوية وفتح محابس الغسيل ومتابعة جودة المياه.