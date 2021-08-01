الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة على البلاد

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات هيئة الأرصاد حول موعد انتهاء الموجة الحارة التي تتأثر بها البلاد خلال الفترة الحالية، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، موضحة أن السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، 42 مئوية، وعلى جنوب الصعيد، تصل إلى 45 مئوية.

وأوضحت «شاكر» أنّ نسبة الرطوبة تتراوح بين 75 إلى 85% على القاهرة والوجه البحري، وترتفع على السواحل الشمالية لتتجاوز نسبة 92%، ما يزيد من إحساسنا بحرارة الطقس عن درجات الحرارة المُسجلة بواقع من 2 إلى 4 درجات.

وأضافت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنّه من ضمن الظواهر الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة، الشبورة الخفيفة التي تتكون في الصباح الباكر على الطرق السريعة والطرق المؤدية إلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وسرعان ما تتلاشى في الساعة السادسة صباحًا، مؤكدة أن البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين ومناسبين لكل أعمال الملاحة البحرية.

طقس شديد الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنّ البلاد تتأثر حتى الآن بطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد البلاد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ، حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز الـ45 درجة.

كما حذّرت الهيئة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة يؤثر على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، إذ من المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد 45 درجة في الظل، فيما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 46 مئوية، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم وعدم تكون أي سحب خلال ساعات النهار.

سقوط أمطار

وأشارت «إيمان» إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار على مناطق من جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، وذلك نتيجة لارتفاع الفاصل المداري الذي بفصل بين الكتل الهوائية القادمة من النصف الشمالي إلى الجنوبي، مما يتسبب في سقوط أمطار خفيفة، تكون رعدية في بعض الأحيان.