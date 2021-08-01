وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط: الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية، وتشمل (مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام بالمستوى الوظيفي - مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمستوى الوظيفي - مدير عام إدارة اسيوط التعليمية بالمستوى الوظيفي - مدير عام إدارة ديروط التعليمية)، وجميعهم بالمستوى الوظيفي «مدير عام».

وصف الوظائف

وسيختص شاغل وظيفة مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإشراف على حسن توزيع هيئات التدريس والتوجيه الفني على الإدارات التعليمية، وتنظيم أعمال الامتحانات، بينما تتركز مهام شاغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمات في الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمديرية، وإعداد مشروعات قواعد القبول بالمراحل.

وتقع وظيفة مدير عام إدارة أسيوط التعليمية على قمة وظائف إدارة أسيوط التعليمية، ويختص شاغلها بالإشراف والتنسيق والتخطيط والتوجيه والمتابعة على النشاط التعليمي بالإدارة التي يعمل بها، وكذلك الأمر لوظيفة مدير عام إدارة ديروط التعليمية، حيث تقع هى الأخرى على قمة وظائف إدارة ديروط التعليمية، ويختص شاغلها بالإشراف والتنسيق والتخطيط والتوجيه والمتابعة علي النشاط التعليمي بالإدارة التي يعمل بها.

شروط التقدم للوظيفة

وتتمثل شروط شغل هذه الوظائف في الآتي:

- اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة طبقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة1981، والمعدل بالقانون رقم (155) لسنة 2007، والقانون رقم 16 لسنة 2019، ومعرفة بعلوم الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية، فضلًا عن الإلمام التام بكل القوانين الملائمة لطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام في المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي عال، أو مؤهل عالٍ مناسب بتقدير مقبول على الأقل.

المستندات المطلوبة

وتتمثل المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة في الآتي:

- بيان حالة وظيفية.

- بيان بالإنجازات.

- بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقا لقرار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، وتقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز.

- الدورات التدريبية اللازمة في مجال شعل الوظيفة.

- شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية، أو الجنائية موجة للجنة الوظائف القيادية والإشرافية.

- عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4x6.