كبدة مجمدة وملح فاسد.. ضبط 1424 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1424 قضية تموينية متنوعة، على النحو التالي:

ضبط 2 طن كبدة ولحوم مجمدة بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 1,15 طن كبدة مجمدة – ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 140 طن ملح طعام معبأة داخل عبوات وأجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

ضبط 2 طن مخللات معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك معمل لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

ضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة الشرقية، وبحوزته 2 طن سكر – 2400 عبوة زيت تمويني مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة الجيزة، لاستيلائه على 106.219 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وتقديم إيصالات صرف وهمية بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 2,5 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

ضبط 14715 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد .

ضبط 162 قضية متنوعة في مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية.

ضبط 51 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية.

ضبط 249 قضية في مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.