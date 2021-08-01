وفاة سيدة في حادث سير في القاهرة وضبط السائق

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ووجود متوفية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام «ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة» بعبور الطريق بصحبة كلٍ من «خطيبها، شقيقها» اصطدمت بها سيارة مجهولة مما أدى لإصابتها ووفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ قائد السيارة بالفرار، وبسؤال سالفي الذكر أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بعدم تمكنهما من التقاط أرقام السيارة مرتكبة الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة»، وباستكمال التحريات تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه بالسيارة قيادته خشية ضبطه وتعدي الأهالي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.