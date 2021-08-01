في 28 «سؤال وجواب».. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

تقدم «الوطن» للراغبين فى الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى التى تم طرحها بشكل رسميا قبل أيام من البنك المركزى المصرى، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقائدة 3% على 30 سنة، كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة وفقا لما أعلنه البنك المركزى وصندوق الاسكان الاجتماعى والبنوك والشركات المشاركة فى المبادرة.

1- هل يشترط أن تكون الوحدة السكنية مسجلة بالشهر العقارى؟

- لا يشترط أن تكون الوحدة السكنية أو الشقة مسجلة في الشهر العقاري للحصول على تمويل في مبادرة التمويل العقاري، ولكن يجب أن تكون قابلة للتسجيل ولا توجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

2- هل يمكن دخول الوحدات قيد التصالح فى المبادرة ؟

- الوحدات قيد التصالح وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء لن يتم التعامل عليها إلا بعد الانتهاء من كامل إجراءات التصالح والحصول على العقود النهائية.

3- هل يمكن الحصول على وحدة سكنية خارج صندوق الاسكان الاجتماعى؟

- حال رغبة المواطنين الحصول على وحدات سكنية خارجية وحدات يتم طرحها خارج الصندوق ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، سواء فئة محدودي أو فئة متوسطي الدخل، يقوم المواطن بالبحث عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، على أن تكون مستوفية لشروط المُبادرة كافة.

ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادي، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مُسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل.

4- كيف يتم تقييم الوحدات السكنية خارج الصندوق ؟

- تقوم البنوك بتقييم الوحدات السكنية بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها، ويتم ذلك من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصرى.

5- هل يشترط مساحة معينة للوحدة ؟

- المُبادرة لم تضع قيوداً على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري، ولكن تم الاستناد إلى عدد من الشروط أكثر تيسيراً تتعلق بمستويات الدخل الشهري للفرد والأسرة.

6- هل وحدات المصايف تدخل ضمن المبادرة ؟

- يُشترط أن تكون الوحدات السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

7- كيف يستفيد أصحاب المهن الحرة من المبادرة ؟

- يمكن استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل.

8- ما هى الشروط الواجب توافرها فى أصحاب المهن الحرة؟

- دخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء الاستعلام عنه، ورصيد وحركة حساب توفير البريد، أو رصيد وحركة الحساب البنكي الدائن «إن وجد»، وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به، من خلال «فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت»، وعدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية، والأعباء الاجتماعية مثل «إعالة الأبناء، الأب والأم،»، وعمل الزوجة «إن وجد»، و نوع ومنطقة السكن.

9- ما هى الأوراق المطلوبة ؟

- الأوراق المطلوبة لاستفادة أصحاب المهن الحرة من مبادرة «المركزي» للتمويل العقاري، هى: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية، وإيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون، قسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد، شهادة إثبات الدخل.

11- ما هى قيمة المبالغ المخصصة للمبادرة ومدة التمويل ؟

- مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

12- ما هى قيمة الدخل الواجب توافرها لمحدودى الدخل؟

- تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

13- ما قيمة الدخل الواجب توافرها فى متوسطى الدخل؟

- بالنسبة لمتوسطي الدخل فإن المستفيدين من المبادرة يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لهم 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

14- ما هى نسبة مقدم الوحدة للحصول على الدعم لمن هم فوق سن الـ60؟

- من بين مزايا مبادرة التمويل العقاري، إمكانية استفادة أصحاب المعاشات من المبادرة، «من هم فوق سن الـ60 عاما»، ولكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقاري.

15- هل يمكن استفادة الحاصلين على قروض من المباردة ؟

- يمكن للحاصلين على قروض، الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى 2021، مع ضرورة توافر شرط فى المتقدمين الحاصلين على قروض، كى يستفيدوا من المبادرة، فالعملاء الذين حصلوا على قروض بنكية تقل أقساطها عن 40 % من إجمالى الدخل الشهرى الخاص به، بإمكانهم الحصول على تمويل من مبادرة التمويل العقارى الجديدة، شرط أن يكفى راتبه لسداد قسط الوحدة الممولة.

16- ما قيمة المقدم للوحدة التى يصل سعرها لمليون جنيه؟

- بالنسبة للوحدات التى يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20 % دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة.

17- ما هى الشروط العامة للمبادرة ؟

تشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

18- كيف يتم الاستعلام عن المتقدم للمبادرة ؟

- يتم الاستعلام عن طريق الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى؛ للوقف على سابقة التعاملات مع القطار المصرفى، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل فى إطار مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى.

19- هل يحق للعميل بيع الوحدة؟

فى حال رغبة العميل فى البيع أو السداد المعجل، عليه برد مبلغ الدعم فى سعر العائد، منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض.

20- ما هى البنوك المشاركة فى المبادرة ؟

- يصل عدد البنوك إلى 22 بنك وتستقبل البنوك المواطنين الراغبين فى الاستفادة من المبادرة حاليا وهى: «البنك الأهلى، بنك القاهرة، بنك مصر، البنك التجارى الدولى، البنك العربى الإفريقى الدولى، البنك المصرى الخليجى، البنك العقارى المصرى العربى، الشركة المصرية للتمويل العقارى، بنك الاتحاد الوطنى، بنك التعمير والإسكان، بنك الاستثمار العربى، بنك التنمية الصناعية، بنك الشركة المصرفية العربية، بنك القطرى الوطنى الأهلى، بنك الكويت الوطنى، بنك المصرف المتحد، بنك بلوم، بنك فيصل الإسلامى المصرى، بنك كريدى أجريكول، بنك ناصر الاجتماعى».

21- ما هى الشركات المشاركة فى المبادرة ؟

شركة الأهلى المتحد، شركة الأهلى للتمويل العقارى، شركة أملاك للتمويل العقارى، شركة تمويل للتمويل العقارى، شركة كونتكت للتمويل العقارى، شركة التعمير للتمويل العقارى (الأولى)، شركة العربى الإفريقى الدولى للتمويل العقاري».

22- هل توجد مصروفات إدارية للوحدات فى المبادرة؟

- لا توجد مصروفات إدارية للوحدات السكنية فى مبادرة التمويل العقارى سوى دفع الأقساط فقط، وأن الحد الأقصى لمحدودى الدخل 4500 للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

23- أين تقع وحدات الاسكان الاجتماعى داخل المبادرة ؟

طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إعلانين لوحدات الإسكان، ويتضمن الإعلان الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، فى: الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط.

24- ما قيمة الوحدة السكنية داخل الإعلان ؟

- تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، وسيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114متر مربع.

25- ما هو القسط الشهرى للوحدات بقيمة 310 ألف جنيه «محدودى الدخل»؟

- يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شقق ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي آخر طرح للصندوق وصل سعر الشقة لـ310 ألف، يتم سداد 15.5 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترا مقدم حجز، ثم يتم سداد أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات قيمة القسط 2600 جنيه بإجمالي 31200 جنيه، وبهذا يكون المتقدم سدد للوحدة الـ90 مترا 46700 جنيه، ومتبقى 263 ألف جنيه و300 جنيه.

ثم تأتي مرحلة الاستعلام الميداني للتأكد من المعلومات المُقدمة من الحاجزين وإذا كان المتقدم منطبق للشروط يتم تحويل ملفه إلى جه التمويل والتي بدورها تستعلم على كل حاجز من الناحية الأئتمانية، وإذا انطبق للشروط يتم تحديد قيمة دفعة الاستلام وكذلك حجم الدعم الذي سيحصل عليه المتقدم والقسط الشهري.

26- ما هى قيمة الدعم لمحدودى الدخل ؟

قيمة الدعم في المرحلة الأولى من 5 آلاف إلى 60 ألفا، ويتم تحديدها وفقا للسن والمرتب وقت التقديم، كما يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل بشكل متوسط لـ40 ألف وتحدد أيضًا وفقا للمرتب والسن وقيمة الدعم، وإذا طبقنا نموذج سداد 40 ألفا قيمة دفعة الاستلام بدون الحصول على دعم مهائيا، سيكون المتبقي من ثمن الوحدة الـ90 مترا 223 ألف جنيه، وبتطبيق مبادرة التمويل العقاري على ثمن الشقة المتبقى وهو 223 ألفا للوحدة الـ90 مترًا سيكون القسط 785 جنيها لمدة 30 سنة بفائدة 3%.

27- ما هو القسط الشهرى للوحدة بقيمة 500 ألف جنيه «متوسطى الدخل»؟

- للشقة التى يصل سعرها لـ500 ألف جنيه، يتم سداد 20% جدية حجز، والتي تبلغ 100 ألف جنيه ويتبقى 400 ألف هم قيمة التمويل العقاري، وقيمة القسط ستصل لـ1.407، ويكون إجمالي السداد 606 آلاف جنيه بعد انتهاء مدة التمويل، حيث وصل حجم الفائدة في هذا النموذج 106 ألف جنيه.

28- ما هو القسط الشهرى للوحدة بسعر مليون جنيه؟

- وحال كان سعر الشقة مليون جنيه، سيتم سداد 20% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد آدنى، لكن في بعض مشروعات وزارة الإسكان يمكن أن تزيد هذه النسبة وتصل لـ30%، قيمة الحد الأدنى الـ20% من ثمن الوحدة هو 200 ألف جنيه، ويتبقى 800 ألف جنيه هم قيمة قرض التمويل العقاري الذي سيتم سداده على مدد تصل لـ30 سنة.

وقيمة القسط الشهري ستصل لـ2815 جنيه، حيث يصل سعر الشقة النهائي بعد مليون و213 ألف جنيه، وتكون نسبة الفائدة 213 ألفا، أما إذا كانت فترة السداد 20 سنة سيكون قيمة القسط الشهري 4 آلاف جنيه، وحجم الفائدة طول فترة السداد ستكون 176 ألف جنيه.