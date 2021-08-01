نيكول سابا تطرح أغنيتها الجديدة «الجو حلو».. «فيديو»

طرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أحدث أعمالها الفنية الغنائية التي تحمل اسم «الجو حلو»، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً بمجرده طرحها على اليوتيوب، وتفاعل معها عدد من نجوم الفن والجمهور، خاصة وأن نيكول ظهرت بصورة مختلفة وخاصة مع التعاون مع الشاعر الغنائي شريف عبيد.

تعاون نيكول سابا مع شريف عبيد

وتتعاون نيكول سابا في أغنية «الجو حلو» مع كل من الشاعر الغنائي شريف عبيد، وشريك نجاحاتها الفنية الملحن الكبير محمد يحيى، الذي يتعاون معها في أكثر من مشروع فني آخر، بجانب الموزع أمين نبيل.

نيكول سابا تحيي حفلاً غنائياً في مدينة العلمين

وكانت اللبنانية نيكول سابا، أحيت حفلًا غنائيًا منذ أيام قليلة على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، حيث ظهرت بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية «هفضل أحلم».

وتعيش نيكول سابا حالة من النشاط الفني في مصر؛ إذ أحيت مؤخرًا عددًا من الحفلات، كان آخرها في مدينة العلمين، وتستعد لحفلات أخري حاليًا، خاصة في الساحل الشمالي.

وتتمتع نيكول بجماهيرية كبيرة في مصر، وتعد حفلتها مع «أبلة فاهيتا» من أبرز الحفلات التي قدمتها مؤخرًا، حيث شهدت خشبة المسرح حالة كوميدية ساخرة بينهما، أشاعت المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

عودة للساحة الغنائية بعد غياب

يذكر أن الفنانة نيكول سابا تعود للساحة الغنائية بعد فترة كبيرة من الغياب، وقد سجلت أغنية جديدة بعنوان «حفلة فركشة»، من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.