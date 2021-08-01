قتل رضيع بـ«الروسية» على يد الأب.. تفاصيل جريمة هزت الشرقية

صرخات تدوي لعنان السماء لطفلة تبلغ من العمر 6 أشهر من شدة الألم التي تعرضت له على يد والدها، الذي تجرد من كل مشاعر الإنسانية ولم يردعه غضبه عن قتل ابنته؛ انتقاما من زوجته التي رفضت العودة معه لمنزل الزوجية، بعد غضبها في منزل والدها الكائن بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وإصرارها على الطلاق؛ نظرا لمداومته على ضربها وفي محاولة منه قبل ذلك بشنقها، وتعاطيه المواد المخدرة، بحسب أقوال الزوجة.

التفكير في الانتقام

قابل الزوج المتهم إصرار زوجته بالعناد والتخطيط لحرق قلبها على فلذة كبدها عن طريق التخلص منها ؛عقابًا لها على عدم الانصياع لرغباته، فبدلا من أن تمنعه مشاعر الإنسانية تجرد منها لإرضاء غروره في الانتقام منها.

طرح الطفلة أرضا ووفاتها

وكشف أمر الإحالة في القضية التي تحمل رقم 2630 لسنة 2021 جنايات الإبراهيمية، والمقيدة برقم 434 لسنة 2021 كلي الزقازيق، عن قيام المتهم «محمود. ر. م، 23 عاما، عامل معمار»، في يوم 14 أبريل من العام 2021، بقتل نجلته المجني عليها الطفلة «ريتاج»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم على قتلها نكاية بوالدتها فأوعز له الشيطان وأجج نيران الفتنة في صدره وبث ريح خبيثة في نفسه فطوعت له بغير حق استحلال دمائها وتخلى عن كل رحمة أودعت في قلبه وكل أبوه في صدره فرفعها عاليا وطرحها بكامل قوته أرضا محدثا إصابتها التي استقرت بموضع قتل منها الرأس فأحدثت إصابتها التي أودت بحياتها.

تقرير الطب الشرعي

وثبت في تقرير الطب الشرعي، أن وفاة الطفلة المجني عليها جاءت نتيجة لمجموع إصابتها في بالرأس والجبهة من كسور جسيمة بعظام الجمجمة ونزيف دموي تحت وخارج الأم الجافية والأم العنكبوتية مما أدي إلى وفاتها.

وقررت محكمة جنايات بلبيس تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته لليوم الثاني من شهر أكتوبر للمرافعة.