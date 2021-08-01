العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالإسماعيلية.. ومصادر: شبهة جنائية

عثر أهالي قرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية، على جثة شخص في الثلاثينيات من العمر ملقاة قرب أحد نقاط الإسعاف.

وتلقى اللواء منصور لأشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد البرماوي، رئيس وحدة مباحث فايد، يفيد بالعثور على جثمان شاب مقتول وملقى في أحد الشوراع.

وقال أحد أهالي القرية من شهود العيان، إن سيارة إسعاف نقلت جثمان شخص يدعي «أيمن.م.س» في الثلاثينيات من العمر، ويعمل ميكانيكي إلى ثلاجة مستشفي فايد المركزي.

وأضاف «قيل إنه توفى لكن دون معرفة أي تفاصيل عن الواقعة»، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن هناك شبهة جنائية في الوفاة بعد مناظرة الجثمان الأولى.

وتحفظت الشرطة على الجثمان، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

وانتشر رجال البحث الجنائي في قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، خاصة في عزبة «أبو راضي» التابعة للقرية.

وكانت قرية سرابيوم شهدت واقعة هزت الرأي العام قبل عدة أيام، تمثلت في اعتداء ثلاثة أشخاص على مسن في الستينيات من العمر داخل منزله، بسبب زواجه من والدتهم.

وأصيب عيد الخالق كامل، 62 سنة، بإصابات مختلفة في جميع أنحاء جسده استلزمت دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحات في رأسه ووجهه وأنفه بسبب إصاباته المتعددة.

وقال «كامل» لـ«الوطن»، إنه استقبل أبناء زوجته في منزله، إلا أنه فوجئ بغدرهم به، والاعتداء عليه، قاصدين وفاته وإنهاء حياته لعدم موافقتهم على الزواج.

وحُررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة والتي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، فيما حُجز المجني عليه في المستشفى لخطورة حالته.