بعد 8 أشهر من نقله.. القاهرة تدرس تحويل أرض سوق التونسي لمجمع مخلفات

بعد مرور نحو 8 أشهر على إزالة ونقل سوق التونسي القديم، واستبداله بالسوق الحضاري الجديد، وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدراسة استغلال قطعة الأرض مقر سوق التونسي القديم، وتحويلها إلى مجمع لإلقاء الرتش والمخلفات، لخدمة أحياء الخليفة والسيدة زينب وحي مصر القديمة، على أن تتولى هيئة النظافة بالقاهرة، إنشاء سور يحيط بالموقع، كما شددت نائب المحافظ على رفع أي مخلفات أولا بأول في حي السيدة زينب، خاصة المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون.. جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ مع رؤساء الأحياء، لمتابعة خطة رفع مستوى منظومة النظافة بجميع المنطقة الجنوبية.

149 حاوية لدعم منظومة النظافة بالمنطقة الجنوبية

وأوضحت أن هيئة النظافة بقيادة اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة، وعدت بدعم المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، خلال الفترة المقبلة، بـ129حاوية متنوعة بزيادة تقارب 40% من العدد الحالي، مع زيادة في المعدات الثقيلة والعمال، مشيرة إلى رفع تراكمات ومخلفات ورتش من أحياء المنطقة الجنوبية تصل إلى 2000 طن تقريبا، مؤكدة وجود مخطط زمني لتحقيق هدف الارتقاء بالمظهر العام للشوارع والميادين بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، بما يسهم في تحقيق جانب من الخطة الاستراتيجة الشاملة للتطوير وما يتبعه من رفع كفاءة وتشجير وتطوير.

إنذار متعهدي النظافة المخالفين بحي المقطم

وطالبت نائب المحافظ، بتوجيه إنذارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال متعهدي النظافة بمنطقة الزلزال بحي المقطم، نظرا لتردي مستوى النظافة والتقصير في تنفيذ تعاقداتهم، كما طالبت بضرورة توفير مكنسة تعمل على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا بنطاق المقطم، بالإضافة إلى تواجد ثلاث ورديات على مدار اليوم، مع التأكيد على ضرورة توفير حاوية مستديمة مسائية بنطاق الحي، بالاضافة إلى دعم الحي بسيارة مستديمة مخصصة لرفع مخلفات الحدائق.

وفيما يتعلق بحي طرة، دعت نائب المحافظ، إلى توفير 2 حاوية لدعم الحملات بنطاق الحي، كما شددت على رفع كافة المخلفات الموجودة غرب السكة الحديد، مع تكثيف حملات التجريد ورفع الكفاءة بنطاق الحي وتلافي جميع الملاحظات، بالاضافة إلى التوجيه بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة والإشغالات بمنطقة شق الثعبان، مع إلزام المتعهدين بحي البساتين، بتوفير السيارات الخاصة بالجمع السكني لصالح الحي، طبقا لما جرى التعاقد عليه، مع التشديد على تنظيم حملة مكبرة بزهراء المعادي.

احتياجات أحياء المنطقة الجنوبية لرفع كفاءة النظافة

وفيما يخص حي مصر القديمة، أكدت نائب المحافظ، توفير سيارة مياه بشكل يومي لري المزروعات بنطاق الحي، مع مراعاة تكثيف المزروعات والمساحة الخضراء إلى جانب توفير حاوية مستديمة بميدان أبو جاموس، كما لفتت إلى متابعة أعمال التجريد ورفع المخلفات أولا بأول، بالاضافة لتنفيذ أعمال رفع كفاءة للمنطقة المحيطة بكوبري المانسترلي وشارع كورنيش النيل وميدان القيروان وشارع عبدالعزيز آل سعود بمنطقة المنيل.

وشددت نائب المحافظ، على توفير الدعم اللازم من العمالة بحي الخليفة، مع بدء العمل برفع مخلفات الرتش بمنطقة المقابر ومنطقة محور الحضارة المصرية، فضلا عن دعم حي المعصرة بالعمالة والمعدات اللازمة للمساهمة في تنفيذ الحملات المكبرة بشوارع الحي ورفع كفاءة الشوارع، فضلا عن توفير العدد اللازم من الصناديق لدعم حي التبين والمساهمة في الحفاظ على المظهر العام.