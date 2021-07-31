لو عايز تمول مشروعك.. محافظة القاهرة تقدم قروضا تصل إلى 2 مليون جنيه

أكدت محافظة القاهرة على دور الدولة في القضاء على البطالة ودعم الشباب والمرأة وتشجيعهم من خلال دعم المشروعات وتحسين دخولهم وفتح الباب لمزيد من فرص العمل، حيث أعلنت محافظة القاهرة عن توفير 30 مقرا بمختلف أحياء المحافظة لاستقبال المواطنين والشباب الراغبين في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعيدا عن الوظائف الحكومية، حيث يتم تمويل مشروعاتهم وتقديم التمويل المطلوب للراغبين في إقامة مشروعات ولديهم دراسة جدوى من خلال برنامج «مشروعك» الذي ترعاه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع عدد من البنوك الوطنية بهدف تسهيل حصول الشباب والمواطنين على القروض اللازمة الميسرة لإقامة المشروعات بهدف إحداث تنمية محلية وتشغيل الشبـاب.

جيل من المستثمرين الشباب

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، وترسيخ مفهوم المواطنة، ووضع الشباب على الطريق الصحيح، لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

خطوات طلب القرض

أما فيما يتعلق بخطوات تقديم طلبات الاقتراض فهي كالتالي:​

- يقوم طالب القرض بالتوجه إلى موقع المشروع في الحي القريب منه بالمحافظة.

- يتم ملء إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب.

- الاستمارة الأولى: لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

- الاستمارة الثانية: لطالب القروض أكبر من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

- يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.

- بعد استكمال التراخيص والمستندات لمطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.

- يقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض.

في حالة رفض طلب القرض

- في حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقًا لظروف كل حالة.

- التزام الضوابط والتصاريح الخاصة بالأحياء.

- التزام الضوابط والموافقات الخاصة بالبنوك.