حظك اليوم برج السرطان الاثنين 2-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر علماء الفلك أنّه محظوظٌ من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان وخاصة من الرجال، فأصااب هذا البرج مجتهدون إلى حد كبير، ويطمحون في الوصول إلى أعلى المناصب داخل المنظمة التي يعمل بها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك وأخبارك.. لا تتسرع في اتخاذ قراراتك، وابقَ متحفظا ومراقبا.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر في منزل الصحة.. فلا تصر على التحكّم في كل شيء واسترخ قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.