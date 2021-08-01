حظك اليوم برج العقرب الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:22 ص | الأحد 01 أغسطس 2021
حظك اليوم برج العقرب الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا
مولود برج العقرب لا يقدم على فعل أي شيء في حياته إلا بعد تفكير عميق في نتائج ذلك الفعل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العقرب 1-8-2021 على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق.
حظك اليوم برج العقرب 1-8-2021 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.
ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.