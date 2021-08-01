«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية الأمل غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية الأمل بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 2 و 3 أغسطس الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر»، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث نظمت المديرية قافلة طبية بقرية السلام، بمركز بنى مزار، خلال يومي 28 و29 من يوليو الماضي، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1766 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 353 حالة جراحة و 479 حالة اطفال و 236 باطنة و 109 قلب و108 نساء و 56 تنظيم اسرة و 44 اسنان و 286 جلدية و95 انف واذن، الى جانب انه تم عمل 118 تحاليل مختلفة وعمل 17حالة موجات صوتيه، وعمل 14 حالة رسم قلب وعمل 8 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 148 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ2 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 12 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 95 متردداً، كما تم استخدام 6 عيادات متنقلة وتضم صيدلية.