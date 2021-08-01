مصرع 3 وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي المنيا»

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، إثر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين الشيخ فضل بمركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص رقم 6528 على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، ونُقلت الجثث والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد سائق السيارة، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

يشار أن نفس الطريق شهد حوادث متكررة، فقبل أسبوع أصيب 7 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ميكروباص برصيف، بطريق الشيخ فضل، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، لتلقي العلاج.

كما شهد نفس الطريق منتصف يوليو الماضي، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص قبلي كمين البرشا بمركز ملوي، ونتج عن ذلك مصرع شخص، وإصابة 11 باشتباه مابعد الارتجاج وكسور وكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج.

وفي مركز سمالوط، وقع حادث تصام بنفس الطريق قبل شهر بين سيارة ميكروباص أجرة وأتوبيس بحري نفق البستان، مما أسفر عن إصابة 17 شخصا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، ونُقل المصابون إلى مستشفى سمالوط النموذجي.