غدا.. سيدتان تواجهان 5 رجال بانتخابات صندوق تأمين جامعة المنيا

سيدتان تواجهان 5 رجال لحصد 3 مقاعد بمجلس إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا، في الانتخابات المقرر إجراؤها غداً الأحد، والتي اكتسبت زخماً غير مسبوقاً، خاصةً وأن مشاركة النساء في تلك الانتخابات النوعية كانت محدودة، على مدار السنوات الماضية.

وتخوض الدكتورة هناء عبد الحميد، أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، ومنسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية والمدن الجامعية، المنافسة مع زميليها الدكتور أحمد علي حسن الطوخي، المدرس بكلية الزراعة، والدكتور محمد طه أحمد إمبابي، الأستاذ المساعد بكلية السياحة والفنادق، على مقعدين مخصصين لأعضاء هيئة التدريس.

وتتنافس سميرة سعد حبشي، موظفة بإدارة الموارد البشرية، مع 3 من زملائها الموظفين، وهم: صلاح سيد يوسف العربي، مدير إدارة المتابعة وتنفيذ المشروعات بالإدارة العامة، ونجيب فتحي نجيب، مدير إدارة التأمين الاجتماعي بالجامعة، ومحمد محمد عبد الرحيم، بإدارة الأمن الإداري، على مقعد واحد للعاملين بالجامعة.

ويشهد المقعدان المخصصان لأعضاء هيئة التدريس منافسة شرسة، خاصةً وأن المرأة المرشحة تواجه 2 من زملائها في المنافسة للفوز بأحد المقعدين، وفي هذه الحالة، من المتوقع أن تذهب أصوات الناخبين الذين لهم حق التصويت من السيدات، إلى «عبد الحميد»، بينما ستنقسم باقي الأصوات بين زميليها، خاصةً وأنها لها نشاط ملحوظ داخل الجامعة، كونها منسق أنشطة طلابية، إضافة إلى أنها مدرب معتمد بمركز القدرات لتدريب أعضاء هيئة التدريس، ومنسق مشروع محو الأمية بكلية التربية، ومنسق الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية للطالبات.

وأعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، في وقت سابق، عن فتح باب الترشيح لصندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، لتنفيذ الآليات والرؤى التي تعظم المزايا المالية التأمينية الممنوحة للأعضاء.

وتجري الانتخابات، التي ترشح لها 7 مرشحين، بينهم سيدتان، علي 3 مقاعد، بواقع مقعدين لأعضاء هيئة التدريس، يتنافس عليهما 3 مرشحين، ومقعد واحد للعاملين، يتنافس عليه 4 مرشحين.

وقال الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إن الانتخابات ستعقد عقب الجمعية العمومية العادية المقررة غداً الأحد الأول من أغسطس، وسيتم مناقشة جدول أعمال الميزانية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وكذا مناقشة دراسة الخبير الإكتواري، وتعيين مراقب حسابات للصندوق.