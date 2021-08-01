بروتوكول بين جامعة الجلالة و«مصر الخير» لإشراك الطلاب في أعمال تطوعية

وقّعت جامعة الجلالة، اليوم، برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، عن أهمية مشاركة الطلاب في المدن الجديدة في الأعمال التطوعية والقوافل الصحية والاجتماعية والمبادرات القومية، حيث قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إنّ الجامعة حريصة على الانتقال إلى خدمة المجتمع، من خلال الشراكة مع مؤسسة مصر الخير، لتمكين الجامعة من الوصول إلى جميع الأطراف داخل مصر وخارجها، وتقديم الكثير من الخدمات الاجتماعية ودعم الطلاب وتوسيع المجالات التي تهدف إلى خدمة المجتمع.

وأضاف حيدر، خلال كلمته في مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير، أنّ الجامعة بها الكثير من التخصصات التي تخدم المجتمع وتخرج جيلا جديدا من الطلاب، ملم بالكثير من المعلومات في مختلف التخصصات، كما أنّ القيادة السياسية حريصة على دعم المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة بشكل كبير.

وتابع رئيس جامعة الجلالة، أنّ الشراكة مع مؤسسة مصر الخير، ترسم صورة الجامعة في المجتمع المحلي والدولي، ورغم كون الجامعة حديثة النشء إلا أنّه جرى توقيع الكثير من الاتفاقيات الدولية في مختلف المجالات.

وأوضح أنّ تخصصات وكليات الجامعة ستخدم المجتمع، خاصة مع إنشاء مستشفى الجامعة التي تشمل 577 سريرا وتخصصات نادرة، وبها متخصصين من جميع أنحاء العالم، موضحا أنّ المستشفى يساعد على تنفيذ القوافل الصحية.

وأكد الدكتور أشرف حيدر، أنّ الجامعة تسعى إلى زيادة التمويل الدولي، لإتاحة منح دراسية عديدة للطلاب، لنقل صورة سامية لجامعة الجلالة خاصة والجامعات الأهلية عامة، إذ إنّها مشروع قومي هادف لعمل تخصصات نادرة جديدة، من خلال البحث عن طريقة للقروض للطلاب بالتعاون مع مجموعة من البنوك، لدعم الطلاب وفك معضلة تمويل التعليم العالي لدى الطلاب، وتخريج طالب قادر على الابتكار ويشارك في تحقيق استراتيجية الدولة 2030، مشيرا إلى أنّ الجامعة تأتي ضمن استراتيجية الدولة منذ أكثر من 10 سنوات، وهي ضمن 4 جامعات أهلية جديدة أُنشئت، كما أنّ هناك 10 جامعات بصدد الإنشاء.

وأشار رئيس جامعة الجلالة، إلى أنّ مؤسسة مصر الخير قادرة على الوصول وتحديد الأماكن الأكثر احتياجا لتقديم خدمات مختلفة.

وقال الدكتور محمد عبدالرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، إنّ بنود مذكرة التفاهم مع الجامعة تخرج إلى خدمة المجتمع في التعليم والمنح الدراسية والنشر العلمي والأكاديمي.

وأكد الدكتور طارق أبوالمعاطي، نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، أنّ الجامعة تهدف لتقديم تعليم متميز لطلاب متميزين لا يعيقه الأمور المادية، لافتا إلى أنّه جرى تقديم منح دراسية لـ10% من الطلاب.